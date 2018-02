Şeful DNA Ploieşti aruncă BOMBA în scandalul momentului: E posibil să fie VOCEA MEA în înregistrări. Am respectat întotdeauna legea. Nu vom ceda presiunilor (VIDEO)

Şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea, dă explicații după dezvăluirile făcute de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afaceri, Sebastian Ghiță. Lucian Onea susține că este posibil să fie vocea lui în înregistrările prezentate de Cosma. "DNA Ploieşti nu a falsificat niciodata probe", s-a apărat șeful structurii Lucian Onea. Acesta a susținut că procurorii au fost santajați timp de două luni de către familia Cosma. În plus, Onea a mai spus că înregistrările cu Mircea Negulescu nu sunt facute din perioada în care acesta lucra la DNA Ploiești.

”În legătură cu afirmațiile făcute de inculpatul Vlad Cosma, în toate cauzele pe care le instrumentăm la nivelul DNA Serviciul teritorial Ploiești am respectat întotdeauna legea și o să o respectăm în continuare. Nu au existat niciodată metode ilegale de investigare și nici înțelegeri ilicite sau neloiale cu inculpații. Niciodată nu au fost falsificate probe în dosare. Sunt susțineri pe care le fac inculpații în dosarele în care sunt cercetați.

Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva, am mai avut situații. Au fost controale de la CSM și s-a constata că la DNA Ploiești s-a respectat legea. Nu vă întrebați de ce discuțiile judiciare sunt aduse în spațiul public? Pentru că pot fi aduse alegații care nu pot fi verificate.

Există situații în care, în condițiile impuse de lege, se impune protejarea identității unor persoane. Din când în când, procurorul verifică dacă aceste temeiuri se respectă sau nu și poate să dispună ridicarea măsurilor. Atunci, lucrurile din dosar pot să capete o altă conotație.

La DNA Ploiești nu există vreo situație deosebită, în care probele să se fi constatat că au fost nelegal sau neloial administrate”, a declarat Onea.

