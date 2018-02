Șeful FRF, la POLIȚIE! ACUZAȚII GRAVE la adresa lui Burleanu (VIDEO)

UPDATE: Răzvan Burleanu a ajuns la Secția 9 de Poliție în jurul orei 15.20. Acesta a declarat că angajații concediați au fost reintegrați și că li s-au dat drepturile salariale, după cum stabilise instanța.

”Au fost achitate toate datoriile. Oamenii au fost reintegrați. Vorbim de foști angajați care au fost dați afară, nu știu câți dintre ei, dar au fost reintegrați și li s-au plătit toate drepturile salariale pe care instanța a considerat că li se cuvin. Acum avem aceste plângeri”, a declarat președintele FRF.

El a precizat că a venit la poliție însoțit de un avocat.

