Șeful site-ului DIGI24, implicat în dosarul Arsene: Dan Turturică ar fi primit bani pentru publicarea unor articole denigratoare (VIDEO)

Dan Turturică nu a dorit să facă vreun comentariu legat de apariția numelui său în dosarul fostului deputat Ionel Arsene.

El s-a limitat să precizeze, pentru televiziunea Digi 24, că nu a fost chemat la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru a fi audiat.

”Nu am nicio calitate în dosarul DNA. Nici măcar cea de martor”, a transmis Dan Turturică, șeful site-ului digi24.ro.

Ulterior, Dan Turturică a reacționat printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Dan Turturică, actual redactor-șef al site-ului digi24.ro și fost șef de la România Liberă, este implicat în dosarul penal al fostului deputat PSD, Ionel Arsene.

Totul apare în motivarea instanței privind măsurile preventive puse pe seama lui Ionel Arsene. La pagina 10, apare cum denunțătorul, Gheorghe Ștefan, a sesizat că i-a dat suma de 15.000 de euro lui Ionel Arsene în timp ce se aflau la hotelul Caro din București. Aceștia bani au fost dați pentru a fi remiși redactorului-șef de atunci al ziarului România Liberă, Dan Turturică, în scopul publicării unor articole negative despre Culiță Tărâță, fost președinte al Consiliului Județean Neamț, decedat între timp.

"ŞG (nr. Gheorghe Ștefan) a sesizat că i-a dat suma de 15.000 euro lui AI (nr. Ionel Arsene) în timp ce se aflau la hotelul Caro din Bucureşti pentru a fi remişi redactorului şef al ziarului România Liberă, în scopul publicării unor articole denigratoare despre TC (nr. Culiță Tărâță)", se arată în motivareaTribunalului Bacău.

Mai mult, la pagina 11 a documentului citat, judecătorul de drepturi și libertăți explică: "În urma discuţiilor purtate între ŞG (nr. Gheorghe Ștefan) şi AI (nr. Ionel Arsene) (la unele discuţii a participat şi PA, persoană care de asemenea urmărea îndepărtarea din funcţiile publice a lui TC, însă interesul acestuia era exclusiv unul de afaceri), în anul 2013, într-un restaurant din Bucureşti, ŞG i-a dat lui AI suma de 100.000 euro. Suma a fost adusă de către fiul lui ŞG, ŞG, la cererea celui dintâi. AI a afirmat că suma de bani va fi remisă numitului TD (nr. Dan Turturică), în acea perioadă redactor-şef al cotidianului România Liberă, persoană care la rândul său urma să remită banii lui HG, pentru ca acesta în calitate de preşedinte al ANI să constate nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor de către TC. AI a afirmat că legătura cu TD era asigurată prin intermediul unei consiliere personale, persoană care îl cunoştea în mod direct pe TD întrucât lucrase în presă".

La acel moment, redactorul-șef al cotidianului România Liberă era Dan Turturică, cel care acum e șeful site-ului DIGI24.

"Martorul ȘG (nr. Gheorghe Ștefan) a declarat că la cererea tatălui său, în vara - toamna anului 2013, a retras din căsuţa de valori pe care o deţinea la BCR Piatra-Neamţ suma de 100.000 euro şi s-a deplasat în Bucureşti la restaurantul Chocolat, locaţie unde se aflau tatăl său şi AI (nr. Ionel Arsene). Martorul i-a dat banii lui ŞG, fără ca în acel moment să cunoască destinaţia acestora. După arestarea preventivă a lui ŞG (27.10.2014), la solicitarea acestuia, l-a contactat pe AI pentru a-i cere restituirea sumei de 100.000 euro. În acest moment tatăl său i-a relatat motivul pentru care i-a dat banii în 2013 lui AI.ŞG a arătat că după arestarea preventivă a tatălui său a avut mai multe întâlniri cu AI, la una din acestea fiindu-i dată suma de 20.000 euro, fără a putea preciza data. Atât primirea sumei cât şi modul de cheltuire au fost notate de martor pe o hârtie - pentru a justifica tatălui său gestionarea banilor familiei. După condamnarea definitivă a tatălui său (3.10.2016), la cererea acestuia, l-a contactat din nou pe AI şi i-a transmis un bileţel scris de ŞG. Întâlnirea dintre martor şi AI a avut loc în biroul acestuia din urmă din Consiliul Judeţean Neamţ, la sfârşitul lunii ianuarie 2017. După ce a citit biletul AI i-a zis că e ok şi tatăl său să stea liniştit întrucât PSD va da o ordonanţă de graţiere în următoarele zile", se mai arată în motivarea instanței.

