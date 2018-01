„Sfânta“ din ÎNCHISOAREA comunistă a murit. Povestea INCREDIBILĂ din spatele femeii Oţel

Aspazia Oțel a murit în noaptea de luni spre marți, la vârsta de 95 de ani, după o viață marcată profund de perioada comunistă.

„Sfânta” a fost reținută timp de 14 ani în mai multe închisori comuniste, după ce a fost condamnată din cauza aderenței la Cetăţuia , organizaţia de tineret a femeilor din Mişcarea Legionară, din cadrul „Liceul ortodox de fete” Elena Doamna din Cernăuţi.

Citește și: Incendiu într-un bloc de locuințe din Botoșani: 2 persoane, transportate la spital'Lucrez în străinătate și nevastă ma înșală. Am înfruntat-o și mi-a zis că ...'Din ciclul ”Ce mai spun românii”: ”Cifra optanică a sufletului” sau de ce se bea agheasmă (VIDEO)

Oțel a povestit pentru Adevărul: „După ce am semnat biletul de ieşire m-au pus să ies afară şi m-au aşezat într-un pluton. Am fost calificată drept irecuperabilă şi am crezut că merg să mă împuşte. În scurt timp, am aflat că pedeapsa mi s-a prelungit cu patru ani şi că voi fi dusă la Mislea. M-au închis singură foarte mult timp, aproape că am uitat să vorbesc. Nu mă aşteptam să mai scap de acolo. Un alt episod greu din lagar a fost când am stat la izolator, pentru că nu am dorit să pârăsc. Ne ţineau două zile flămânzi şi în a treia zi ne aduceau jumătate de porţie de mâncare, rece ca gheaţa. M-am făcut ca o vişină putredă“.

Deși a suferit atât, după triumfarea comunismului, s-a angajat pe un post de contabilă la o cooperativă din Roman, s-a căsătorit cu Ilie Alexandru Petrescu, căruia îi decedase soţia și îi creşte pe cei doi copii orfani, care ajung calificaţi (fiul - inginer, iar fiica - medic).

„Lumea de afara era altfel, comunismul devenise victorios. Mi-a fost mai greu să mă acomodez cu acea «libertate», decât cu închisoarea“, mărturisea femeia.



Citește și: Ce se întâmplă cu mormintele regale de la Curtea de ArgeșL-au prins pe hoțul român care prăduia motocicliștii în MadridMilitarul care a comis crima din coafor a avut ultima testare psihologică în octombrie 2017