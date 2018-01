Sfârșit TRAGIC pentru Victor Spirescu, primul român care a "invadat" Marea Britanie

Victor Spirescu, primul român care a intrat în Marea Britanie după ridicarea restricţiilor pe piaţa muncii, la 1 ianuarie 2014, a avut parte de un sfârșit tragic.

Prietenii lui Victor Spirescu au anunțat pe Facebook moartea acestuia într-un accident rutier și au deplâns sfârșitul tragic al românului.

"Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele...a plecat mult prea repede dintre noi. În urmă cu 3 luni îmi spunea «Adițule nu am trăit degeaba am trăit viața la maxim». Mai erau multe de făcut «Victor»! Odihnește-te în pace Spirescu Victor! Condoleanțe familiei!", a scris pe Facebook unul dintre prietenii lui Victor.

Victor Spirescu, primul român ajuns în Regat, după ridicarea restricţiilor la muncă, avea 37 de ani, avea propria lui afacere în Marea Britanie şi urma să se căsătorească.