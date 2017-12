Și politicienii îl așteaptă pe Moș Crăciun. Iordache: Eu am fost cuminte!

În 2017, deciziile politicienilor i-au scos pe români în stradă mai mult ca niciodată, dar aceștia cred cu tărie că au fost cuminți, așa că își pun mari speranțe că Moș Crăciun n-o să uite de ei.

Deputatul Florin Iordache, cunoscut ca autor al controversatei Ordonanțe 13 și, mai nou, ca președinte al comisiei parlamentare că modifică Legile Justiției, speră ca Moş Crăciun să fi văzut cât de harnic a fost în acest for și că îi va lăsa câteva cadouri sub brad:

”Eu dacă am fost cuminte, îmi fac ghetuţele şi aştept sub brad. Sper că îmi pune. Eu am fost cuminte”, a declarat Iordache, citat de Digi24.

La rândul său, deputatul PSD Cătălin ”Mitralieră” Rădulescu, în centrul atenție în ultimele zile mai ales ca urmare a amendamentelor extrem de controversate la

Legile Justiției, l-a anunțat pe Moș că va petrece Crăciunul la Poiana Braşov. Deci acolo trebuie să-i trimită darurile!

-Sper să vină. Să vedem cine a fost cuminte, cine nu a fost cuminte, cine merită cine nu merită.

-Aţi fost cuminte? Vă aşteptaţi să vină moşul?

-Eu am fost cuminte. Eu sunt cuminte!

Deputatul PSD Oana Florea se numără, însă, printre politicienii care nu-și doresc decât să stea acasă, alături de familie: ”Cel mai frumos cadou ar fi o zi de stat în casă, în pijamale şi de uitat la televizor, la fime”.