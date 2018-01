Sirieni LOVIȚI în plin de un MICROBUZ, în ARAD

Doi cetățeni sirieni au fost accidentați, luni, pe autostrada A1, în județul Arad.

Aceștia coborâseră din autovehiculul cu care călătoreau și au fost loviți în plin de un microbuz care merge dintre Arad înspre Timișoara.

Citește și: Polițiștii, complici cu pedofilul? CTP: Acest caz produce o tăietură în sistemul poliției române din care țâșnește puroiulLovitură cruntă pentru Gigi Becali! Instanța a anunțat deciziaFata a plecat în Italia și nimeni nu a mai stiut nimic de ea. Ce s-a întamplat după 13 aniH&M retrage o reclamă CONTROVERSATĂ în urma acuzaţiilor de rasism

"Conform datelor pe care le detinem, se pare ca soferul microbuzului ar fi avut alte preocupari in timp ce se afla la volan, potrivit unor martori aflati in microbuz el vorbind la telefon in timp ce conducea. De altfel, el avea in mana telefonul mobil in momentul impactului", potrivit maiorului George Plesca, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arad, transmite Agerpres.

Cei doi sirieni au fost preluati de echipaje medicale ale SMURD si Serviciului de Ambulanta Judetean Arad, fiind transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, unul dintre ei fiind in stare grava.

Citește și: Problemele fiecărei zodii în 2018. Ce lecţii avem de învățatFosta soție a polițistului-pedofil A VORBIT! Și-a ABUZAT și propria fiică?Situație GRAVĂ la Spitalul Județean Slatina din cauza deficitului de medici