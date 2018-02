Site-ul oficial de turism al României a fost ÎNCHIS pentru NEPLATĂ. Ministrul Turismului vrea să plătească DEBLOCAREA din banii lui (FOTO, VIDEO)

Site-ul oficial al turismului românesc din ultimii ani, România.travel, a fost închis pentru că reprezentanții ministerului turismului, care îl au în administrare, nu au plătit taxa anuală pentru deținerea domeniului.

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, nu a crezut că informația este adevărată, însă a revenit cu declarații în care a explicat ce se întâmplă cu portalul oficial de turism al României.

"M-am interesat să văd despre ce e vorba și site-ul nu funcționează de la începutul lunii ianuarie. Domeniul a fost luat pe persoană fizică și este administrat de ministerul Turismului. Nu e cadrul legal să-l plătim, motiv pentru care o să-l plătesc eu din salariul meu de ministru, astfel încât luni să funcționeze din nou. Asta-i viața", a afirmat Bogdan Trif, pentru Profit.ro.

Ministrul e de părere că, până în prezent, site-ul, creat de fostul șef al Biroului de Turism al României la New York, Simion Alb, a fost plătit tot "din buzunar", în lipsa unui cadru legal.

Administrarea site-ului a ajuns la ministerul Turismului după ce Alb a părăsit instituția în toamna anului trecut. Însă, Mircea Dobre, pe atunci ministru al Turismului, a decis să desființeze birourile de promovare externă ale României.

"Ar fi o pierdere să închidem site-ul, motiv pentru care am să-l plătesc eu pentru tot anul și o să propun și un act legislativ care să-mi permită să pot să-l iau și să-l plătesc prin minister. Mi se pare de o importanță vitală pentru noi. E o problemă foarte importantă, mulțumesc mult că mi-ați semnalizat-o și o s-o rezolv. Probabil luni, marți, o să funcționeze din nou", a adăugat ministrul Trif.

Întrebat cât va trebui să plătească pentru domeniu, ministrul a afirmat că, din câte a auzit, ar costa în jur de 120 de euro.

Mircea Dobre, fostul ministru al Turismului, a explicat că site-ul a fost ținut pe serverele unui prestator până în decembrie 2017, iar atunci când contractul a expirat s-a decis mutarea site-ului pe serverele Secretariatului General al Guvernului (SGG).

Acesta a mai adăugat că există și o adresă în acest sens.

"SGG ar putea muta site-ul oricând (adică gazduirea), dar nu are ce muta pentru că domeniul cu terminația ”.travel” nu a fost achitat. În sensul rezolvării plății, înțeleg că sunt documente încă pe circuitul de avizare. Anterior, situația a fost rezolvată prin efectuarea plății de către domnul Simion Alb către EnCirca (o companie din SUA), care deține domeniile ”.travel” și care, prin plata unei sume de 99 USD/ anual, reînnoiește dreptul de folosință", a precizat fostul ministru al Turismului.

