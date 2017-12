Situația Parcului Romniceanu, clarificată de Primăria Capitalei

In legatura cu informatiile aparute in mediul online, conform carora Gabriela Firea „ar fi mintit” in legatura cu situatia investitiei pe care Primaria Sectorului 5 urmeaza sa o realizeze in Parcul Romniceanu, institutia precizează că edilul “nu a dezinformat opinia publica atunci cand a adus clarificari referitoare la lucrarile din parc, asa cum se sugereaza”.

Asa cum s-a comunicat public in cursul zilei de miercuri, potrivit informatiilor primite de la conducerea Sectorului 5, lucrarile care se executa in acest parc sunt lucrari de punere in siguranta a mobilierului urban si a locului de joaca, ca urmare a sesizarilor primite de la Oficiul pentru Protectia Consumatorului, si nu lucrari de realizare a unui patinoar”, transmite Firea într-un comunicat de presă.

Mai mult decat atat, la directia de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti nu a fost depusa nici o documentatie pentru obtinerea autorizatiei in vederea realizarii unui patinoar, asa cum prevede legislatia in vigoare, avand in vedere ca Parcul Romniceanu se afla in zona protejata, se mai arată în comunicatul Primăriei Generale.

In ceea ce priveste documentatiile aparute in SEAP, potrivit Primariei Sectorului 5, incarcarea acestora la data de 5.12.2017 si publicarea in SEAP in data de 20.12.2017 reprezinta rezultatul unei erori materiale”, mai scrie sursa citată.

Primarul General considera ca difuzarea in mod repetat a unor astfel de informatii tendentioase face parte dintr-ocampanie de denigrare lansata de un arhitect din generatia celor care au contribuit la distrugerea Bucurestiului in perioada comunista, prin demolarea mai multor schituri si biserici, a Palatului Brancovenesc, a Manastirii Vacaresti si a altor cladiri de patrimoniu si care acum da lectii de urbanism si arhitectura intrucat i-au fost afectate anumite interese de grup.”

Gabriela Firea isi rezerva dreptul de a-i actionain instanta pe cei care si-au facut un titlu de glorie din denigrarea sistematica a sa si, implicit, a Primariei Municipiului Bucuresti.

