Mii de familii sunt în beznă din cauza vremii. 14 localităţi nu au luni dimineață curent electric în urma ninsorilor abundente, informează B1 TV.

Este vorba despre localităţi din patru judeţe, Argeş, Olt, Tulcea şi Vrancea.

Citește și: MĂSURI DURE pentru cei care refuză să se prezinte la comisia parlamentară pentru alegerile din 2009: Riscă ÎNCHISOAREA sau AMENDĂ PENALĂ Andra, anunț după 10 de căsnicie. Din păcate, e adevăratULUITOR! A intrat CU BOLIDUL PRINTRE SCHIORI (VIDEO)

Alte opt judeţe se află începând de luni dimineață sub cod galben de vânt şi ninsori, avertizarea fiind valabilă până la ora 22.00.

Situație critică în patru județe: Localități fără curent electric din cauza ninsorilor abundente

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.