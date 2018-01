Situație incredibilă la Slatina: Polițiștii fac chetă pentru detergenți folosiți la curățarea toaletelor instituției (VIDEO)

Situaţie incredibilă la Poliţia din Slatina. Agenţii sunt nevoiţi să pună mână de la mână bani, pentru a curăţa toaleta instituţiei. Concret, poliţiştilor li se cere, de la obraz, sa dea câte doi lei fiecare, pentru a se cumpăra detergenți pentru spălat toaletele, informează B1 TV.

Situație incredibilă la Slatina: Polițiștii fac chetă pentru detergenți pentru toaletele instituției

Citește și: DOLIU în PRESA ROMÂNEASCĂ. “A plecat fulgerător dintre noi...”Cum îi poţi întârzia ejacularea în timpul sexuluiMeteorologii avertizează: Risc mare de producere a avalanşelor în munții Făgăraş şi Bucegi

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.