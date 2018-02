Sorin Grindeanu, după acuzaţiile că şefa DNA voia să deschidă un dosar unui premier PSD: "Eu nu am fost chemat nici măcar ca martor"

Procuroarea DNA Mihaiela Iorga Moraru a acuzat duminică seară că şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, i-a cerut să se ocupe prioritar de un dosar penal ce viza un politician ce era dat favorit să fie premier şi voia să o numească drept ministru al Justiţiei pe Dana Gârbovan, preşedinte al UNJR.

Această declaraţie vine şi în contextul în care într-o altă înregistrare audio apărută în 2017, Kovesi este auzită cerându-le procurorilor DNA să "decapeze instituţional" pentru a ajunge la premier "într-un dosar cu case". Şefa DNA a contestat veridicitatea acestor afirmaţii precizând că înregistrarea ar prezenta triunchiat fragmente din declaraţii făcute de ea.

Comentând aceste afirmaţii la RTV, actualul preşedinte al ANCOM a precizat că el nu a dat importanţă acuzaţiilor apărute în spaţiul public şi că el nu a fost citat la audieri nici măcar ca martor.

"Eu nu am ascuns nici în acea perioadă că m-am întâlnit cu mai mulţi oameni din justiţie. Era perioada când Florin Iordache îşi dăduse demisia şi aveam nevoie de un înlocuitor. Am discutat cu persoane cu voce importantă în justiţie. Printre aceste persoane a fost şi Dana Gîrbovan. Am vorbit despre situaţia justiţiei şi s-a atins tangenţial şi poziţia de ministru. A apărut acea înregistrare pe care nu am băgat -o în seamă. Se spunea să decapăm ca să ajungem la premier. Eu nu răspund la aceste lucruri. Au fost audieri în acest dosar. Eu nu am fost chemat nici măcar ca martor", a spus afirmat Sorin Grindeanu.