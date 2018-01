Sorina Matei, nouă emisiune pe B1 TV, în fiecare vineri. ”Vezi dincolo de ceea ce ți se spune!” (VIDEO)

O nouă emisiune debutează pe B1 TV, începând de vineri!

Sorina Matei revine cu ”Actualitatea Românească”, o emisiune ce va prezenta o altă viziune asupra situației în care se află astăzi România.

Sub motto-ul ”Vezi dincolo de ceea ce ți se spune!”, ”Actualitatea Românească” va trata cazuri controversate și va face analize despre politicieni, servicii, procurori și judecători.

Sorina Matei vă așteaptă în fața televizioarelor în fiecare vineri, de la ora 21.00, pe B1 TV!

Sorina Matei, nouă emisiune pe B1 TV, în fiecare vineri. "Vezi dincolo de ceea ce ți se spune!"

