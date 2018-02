Sorina Pintea, după ultimele probleme din sistemul sanitar: "Sunt tristă, revoltată de atitudinea pe care o avem faţă de pacienţi" (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a avut o intervenţie telefonică pentru Ştirile B1TV, după apariţia în spaţiul public a unor noi cazuri halucinante din spitalele din România, precum cel de la Timişoara în care au apărut imagini cu saloanele arătând mizerabil, şi cel de la Bârlad unde pacienţii sunt înghesuiţi câte doi în pat şi aşteaptă ore bune până un cadru medical vine să îi consulte.

"Vizavi de cazul de la Timişoara nu am cuvinte, în mod normal Direcţia de Sănătate Publică trebuia să verifice exact ce se întâmpla acolo, iar autorizarea funcţionării acestei secţii să stea sub semnul întrebării.

Citește și: Tudor Giurgiu, după ce un film despre HOMOSEXUALI a fost întrerupt la MȚR de un grup de “CREȘTINI”: “Ni s-a recomandat ALIFIE. Propun ca de-acum încolo sălile să asigure și...” (FOTO)Fostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' Dragnea oferă noi detalii despre "personajul veninos": Nu strânge informaţii pentru Iohannis, ci pentru altcineva

Dincolo, la Bârlad, lucrurile stau mult mai simplu, avem legislaţie, atâta timp cât există mulţi pacienţi pe o secţie se repartizează în alte secţii dacă există paturi libere.

Am spus-o acum la modul simplist, dar sunt tristă, revoltată de atitudinea pe care o avem faţă de pacienţi, pe care unele spitale şi conducerile spitalelor pentru că este vorba clar de o problemă de proceduri şi de management", a afirmat ministrul Sorina Pintea.

Ministrul a anunţat că este nevoie de o schimbare de mentalitatea în sistem pentru a nu mai exista asemenea situaţii şi trebuie ca înainte de toate să fie pus respectul pentru pacient.

Citește și: HALUCINANT! Proiecția unui film de la MȚR, întreruptă de un grup de persoane cu ICOANE în mâini. “Este un film despre HOMOSEXUALI, iar ȚĂRANUL ROMÂN E CREȘTIN ORTODOX” (FOTO, VIDEO)Şoferul care a făcut accidentul din centrul Capitalei după ce a condus drogat a fost reţinutŞoferul drogat care a făcut accidentul de pe bulevardul Dacia este patron al unui salon de videochat

"Avem nevoie de respect în primul rând. Spuneam la începutul mandatului meu că aş vrea să putem schimba împreună mentalităţi. În fiecare zi văd că este nevoie de acest lucru", a precizat ministrul.

Întrebată de ce mesaj îi adresează pacientului care a afirmat că a ajuns la disperare din cauza sistemului sanitar care îi tratează precum animalele şi nu precum oameni care contribuie mereu la sănătate, Sorina Pintea a dorit să îşi ceară scuze în numele sistemului

"Vreau să îmi cer scuze în umele sistemului faţă de suferinţă dânsului. Chiar îmi cer scuze!", a transmis ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea, după ultimele probleme din sistemul sanitar: Sunt tristă, revoltată de atitudinea pe care o avem faţă de pacienţi

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.