"SRI a eșuat din incompetență în depistarea Hexi Pharma sau a protejat afacerea ca pe una a sa, neștiind că e criminală?". Noi stenograme din dosarul dezinfectanţilor diluaţi

Ies la iveală noi date controversate despre compania Hexi Pharma! Interceptările din dosarul trimis spre judecare arată cum oamenii companiei se încurajau că vor scăpa odată cu ieşirea în spaţiul public a SRI printr-un comunicat de presă. În plus, chiar administratorul Hexi Pharma se mira de blândeţea încadrărilor judecătoreşti puse de procurori.

”Și ți-am zis că o să vină de undeva scăpare. Nu știu de unde, dar o să vină, o să vezi!”, îl încuraja Uliana Ochinciuc pe Dan Condrea cu câteva zile înainte de sinuciderea sa.

Pentru mulţi din companie, comunicatul de presă al SRI dat în mijlocul scandalului a fost salvarea pe care o aşteptau.

"Dacă mai ieșim cu ceva concret, să explicăm că n-a fost nimeni în niciun pericol, mai ales după ce a zis SRI-ul astăzi și după aia ieșim cu probele, eu zic că suntem OK. Plus că vorba ăstora: începe campania electorală, o să se termine. Asta a fost!", se arată în stenograme că îi spunea "doamna" lui Flori Dinu, directoarea Hexi Pharma. "Doamna" este numele ce apare în stenograme pentru o femeie care o întreba pe Flori Dinu dacă are o pilă la Institutul Oncologic.

La rândul său, Loredana Radu, PR-ul care a fost vocea unică a companiei Hexi Pharma în tot scandalul dexinfectanţilor diluaţi, recunoaşte că acel comunicat dat de SRI a fost văzut drept o salvare în mijlocul scandalului.

"Da, am folosit acel context. Am folosit ce-a zis SRI. Plus că atunci eram convinsă că într-adevăr nimeni dintre pacienți n-a fost în pericol. Absolut convinsă eram! La prima întâlnire l-am întrebat pe Dan Condrea dacă e vinovat și mi-a spus: Nu", afirmă Loredana Radu pentru tolo.ro.

Acest comunicat al SRI, din 25 mai 2016, care i-a încurajat pe oamenii din Hexi Pharma că îi va salva a venit după ce GSP a publicat un raport al unui colaborator al SRI, un biochimist dintr-un mare oraș de provincie, în care se arată că biocidele nu respectă standardele și nu omoară toți germenii.

În comunicat, serviciul precizează că a "făcut informări despre calitatea necorespunzătoare a unor dezinfectanți folosiți în spitale". Însă, SRI nu a convins privind numeroase semne de întrebări apărute despre rolul jucat în activitatea Hexi Pharma.

De aici apar şi întrebările dacă nu cumva SRI a protejat compania, mai alex că sediul Hexi Pharma se afla într-un bloc al SRI.

Într-un răspuns dat Parlamentului, SRI mai precizează că ”Hexi Pharma nu a fost considerat un caz de siguranță națională”. Această declaraţie este şi cea care a fost văzută de PR-ul companie şi de cei implicaţi în scandal drept o salvare binevenită în plin scandal.

Serviciul secret spune că nu era un caz de siguranţa publică, dar scandalul Hexi Pharma arată o legătură directă: licitații trucate – dezinfectanți ineficienți – infecții nosocomiale.

Aceste întrebări devin şi mai pregnante acum având în vedere că la aproape 2 ani de scandal dosarul se plimbă între magistraţi, fiind mutat de Tribunalul Bucureşti spre Judecătoria Sectorului 5, care la rândul său a rămas în pronunţare privind competenţa de a îl judeca. În plus, în dosarul Parchetului General sunt trimişi în judecată doar directorul general Flori Dinu și directorul de producție Mihail Leva, în timp ce procurorii DNA nu a trimis pe nimeni în instanță pentru partea legată de licitațiile derulate între spitale și Hexi Pharma.

Stenogramele de la dosarul trimis în judecată de Parchetul General prezintă o declaraţie în care administratorul companiei, Marilena Nedeloiu, se mira de încadrările alese de procurori.

”Eu am rămas șocată… eu am rămas șocată… că eu am fost convinsă că dacă ăla a fost singurul care a știut cu el de ce-au făcut, eram convinsă că o să aibă o încadrare mai dură sau… de Leva, dar se pare că e altceva”, spune ea.

În tot acest scandal, jurnaliştii pun o întrebare despre implicare SRI în tot cazul Hexi Pharma: "SRI a eșuat din incompetență în depistarea Hexi Pharma sau a protejat afacerea ca pe una a sa, neștiind că e criminală?"