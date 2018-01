Stelian Tănase, la protestul de sâmbătă: Niciodată nu am văzut o concentrare atât de mare de forțe de ordine. Totuși... (VIDEO)

Stelian Tănase s-a numărat printre zecile de mii de persoane care au fost în stradă, în Capitală. Jurnalistul a susținut, pentru B1 TV, că a fost la zeci de mitinguri din decembrie 1989 până în prezent, dar niciodată nu a văzut o concentrare atât de mare de forțe de ordine.

Altfel, Tănase s-a arătat încântat de spiritul în care au manifestat oamenii: cu pancarte hazlii, sloganuri diversificate și mult zgomot.

Stelian Tănase, la protestul de sâmbătă: Niciodată nu am văzut o concentrare atât de mare de forțe de ordine. Totuși...

Citește și: HALUCINANT! BĂTRÂNI, jefuiţi de comercianţi faşi: ZECI DE MII DE EURO, pentru nişte TIGĂICine este cel mai dotat român. E celebru și a șocat cu mărimea bărbăției: 30 cmPROTESTUL MASIV DIN CAPITALĂ, ÎN IMAGINI (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.