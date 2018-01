Un stol incredibil de grauri a umplut cerul Constanței, iar locuitorii care și-au petrecut dimineața pe faleza Cazinoului s-au bucurat de minunatul spectacol.

Miile de păsări au pus stăpânire pe oraș, iar toată scena a fost filmată:

Stol de grauri la Constanța (VIDEO INCREDIBIL)

