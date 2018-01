Sunt spitalele private sigure? Cazul femeii care a murit după ce a născut un copil sănătos, într-o clinică din Constanța

Drama unei familii din Constanța aduce din nou în dezbatere problema siguranței în spitalele private.

O femeie a murit la scurt timp după ce a născut la o clinică privată din Constanța, asta deși niciun medic nu a comunicat nimic celor doi soți despre eventualele riscuri sau complicații pe care aceasta le-ar putea suferi.

Nașterea a decurs normal, travaliul durând trei ore, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie. Mai mult, în câteva imagini filmate în salonul de spital, mama și copilul par în regulă.

”Totul a decurs normal, a născut un copil perfect sănătos după un travaliu de trei ore. Soția era OK, destinsă. După naștere, cam la 40-45 minute, a cerut medicului care o curăța de resturile de placentă și care o cosea, să o lase câteva minute să se odihnească. Doctorul a fost de acord, iar mie mi-a cerut să mă duc să stau cu copilul care se află într-un salon alăturat. După câteva minute, am auzit-o țipând puternic de mare durere. Am vrut să intru înapoi în sala în care se afla ea, dar o asistentă mi-a spus să astept afară. Se auzeau doar gemete, iar după aproximativ 5 minute am auzit o asistentă spunând că nu are puls și că intră în stop. La scurt timp, au ieșit cu ea din sala de nașteri pe o targă pentru a o duce in camera de resuscitare, iar pe drum a intrat în stop cardio-respirator. A fost resuscitată, iar un medic le-a cerut asistentelor să sune la 112”, a povestit soțul femeii, citat de libertatea.ro.

Femeia a ajuns la Spitalul Județean Constanța, direct în sala de operații. Medicii nu au reușit, totuși, să o salveze.

Pacienta a pierdut o cantitate mare de sânge într-un timp foarte scurt, în urma unei rupturi de uter, a precizat Vlad Tica, medicul șef al secției de Obstetrica ginecologie a SCJU Constanța.

Soțul femeii, Gheorghiță Mocanu, a mai spus că șeful clinicii private a încercat imediat după ce starea de sănătate a soției s-a agravat să îl liniștească, spunîndu-i că în timpul extragerii placentei, care nu a ieșit singură, pacienta a suferit o ruptură de col uterin, dar așa ceva este destul de frecvent și că nu are de ce să își facă griji.

Mocanu a mai povestit că a fost la Colegiul Medicilor pentru a depune o reclamație, dar aceasta i-a fost respinsă pe motiv că e scrisă de mână, și nu la calculator. El a precizat că va merge din nou la Colegiu cu o plângere scrisă la calculator și va depune și o plângere penală.

Departamentul de comunicare al Isis Hospital a transmis că femeia a suferit ”un sindrom hemoragic supra-acut post-partum, determinat de o anomalie placentară rară”, complicaţie ce nu poate fi depistată înaintea nașterii, cu un prognostic foarte grav.

”Sindromul hemoragic este principala cauză de mortalitate maternă conform ghidurior clinice de Obstetrică-Ginecologie şi statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Hemoragia post-partum este o complicaţie care poate să apară atât în cazul femeilor care nasc natural, cât şi prin operaţie cezariană. Urmare a apariţiei acestei complicaţii severe, echipa medicală a efectuat toate manevrele şi procedurile impuse în acest caz şi s-a decis transferarea pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa din cauza complexităţii şi gravităţii cazului şi nevoii de implicare a unei echipe multidisciplinare”, se mai arată în comunicatul clinicii.

Medicii au mai menționat că, din punct de vedere medical, pacienta a îndeplinit condiţiile pentru travaliul de naştere post-cezariană.

Nou-născutul are o stare generală bună.