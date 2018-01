Superstiții și datini de Sfântul Ioan. Ce este bine să faci și ce e păcat să faci în această zi

Duminică, 7 ianuarie, credincioşii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, ocazia cu care aproape două milioane de romani, care poartă numele Sfântului Ioan, îşi vor serba onomastica.

Când Mântuitorul a apărut pe malul Iordanului, Sfântul Ioan Botezătorul, luminat de Duhul Sfânt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţimilor. Momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a primit botezul este consemnat de toţi cei patru evanghelişti.

Se spune că în dimineaţa zilei de Sfântul Ion, oamenii trebuie să se stropească cu agheasmă, pentru a fi feriţi de boli în timpul anului. De asemenea, conform tradiţiei populare, se spune că după Sfântul Ion "se botează gerul”, adică temperaturile încep să crească.

De Sfântul Ioan, există obiceiul numit "Udatul Ionilor”. În Bucovina de exemplu, în trecut, se punea un brad împodobit la porţile tuturor celor care purtau numele de Ion, iar aceştia dădeau o petrecere.

Un obicei care inca se respecta, mai ales in zonele rurale, este “Iordaneala” – tinerii iau agheasma de la preot in ajunul zilei de Sfantul Ioan, apoi merg la biserica si in ziua de 7 decembrie, iar dupa terminarea slujbei stropesc oamenii care ies din biserica si ii iureaza. Oamenii “iordaniti” ii rasplatesc pe tineri cu bani. Se spune ca fiecare om trebuie stropit cu agheasma in aceasta zi pentru a-i merge bine tot anul. Casele se stropesc, de asemenea, cu agheasma, iar candela trebuie sa arda toata ziua.

Traditia spune ca, pe 7 ianuarie, nu se consuma vin rosu, acesta amintind de martirajul Sf. Ioan.

La biserica se aduc paini, cozonaci, branza, oua si vin alb care se sfintesc si se impart sarmanilor. Se fac pomeniri in numele mortilor.

Tradiția ne spune că în dimineața zilei de Sfântul Ion fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriți de boli în decursul anului.

Se spune conform tradiției populare că după Sfânt-Ion se botează gerul, adică se înmoaie frigul și începe să se facă mai cald.

În Transilvania, cei care purtau acest nume erau purtaţi prin sat până la râu, unde erau botezaţi.