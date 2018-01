SURSE: Agentul pedofil, petrecere cu șefii din Poliției înainte de agresiune. Eugen Stan va da pentru prima oară explicații în fața procurorilor (VIDEO)

Primele audieri în cazul polițistului pedofil. Agentul arestat după ce a molestat doi copii în liftul unui bloc din Capitală va fi chemat la Parchet. Eugen Stan va da pentru prima oară explicații în fața procurorilor, informează B1 TV.

SURSE: Agentul pedofil, petrecere cu șefii din Poliției înainte de agresiune. Eugen Stan va da pentru prima oară explicații în fața procurorilor

