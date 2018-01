SUTE de ieșeni PROTESTEAZĂ împotriva actualei GUVERNĂRI (VIDEO)

Protestele împotriva proiectelor de modificare a Legilor Justiției și a actualei guvernări se desfășoară și la Iași, unde sute de persoane s-au adunat în Piața Unirii.

Un anunț postat pe grupul STOP GUVERNĂRII ÎMPOTRIVA POPORULUI îi îndemnă pe ieșeni să manifeste împotriva actualei guvernări PSD-ALDE.

“Oameni buni, Romania moare încet sub guvernarea PSD! Această grupare mafiotă îşi apără propriile interese cu riscul de a duce țara în faliment! În 12 luni au schimbat doi Premieri care nu au răspuns la ordinele lui Dragnea! Înainte de a fi prea tîrziu,aceşti ticăloşi care ne sfidează trebuie să audă urletele noastre de furie şi nemulțumire!”, se arată în anunțul postat pe Facebook.

SUTE de Ieșeni PROTESTEAZĂ împotriva actualei GUVERNĂRI

