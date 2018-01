Tânăra înjunghiată la coaforul din Titu a fost condusă pe ultimul drum. Tatăl Alexandrei: Poliția ar trebui DESFIINȚATĂ (VIDEO)

Tânăra din Dâmbovița, înjunghiată marți într-un coafor cu mai multe lovituri de cuțit, a fost condusă pe ultimul drum. În timp ce familia o plânge pe Alexandra, ancheta aduce la lumină noi date despre agresor care, deși era cunoscut drept un individ violent, ar fi fost protejat de poliția din Titu, informează Adevărul. Subofiţerul Florin Oprea, călăul tinerei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Tânăra înjunghiată la coaforul din Titu a fost condusă pe ultimul drum. Tatăl Alexandrei: Poliția ar trebui DESFIINȚATĂ

