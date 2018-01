Țara MICROFOANELOR ÎN PRIZĂ. Dan Andronic susține că a fost găsit unul și la Palatul Victoria

După ce ministrul de Interne Dan Carmen a anunțat că a găsit un microfon într-una din prizele locuinței sale, și jurnalistul Dan Andronic a venit cu dezvăluiri incredibile.

El a fost audiat marți sale ca martor, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.

Dan Andronic le-a spus judecătorilor că, în 2008, s-a întâlnit cu Dorin Marian (la acea vreme şeful Cancelariei premierului Tăriceanu) în biroul acestuia de la Palatul Victoria, iar Marian i-a arătat un microfon găsit într-o priză.

În acel moment, jurnalistul a fost întrerupt de preşedintele completului de judecată, Constantin Epure, care l-a întrebat ironic: "Sunt la modă microfoanele găsite în priză. Cât de mare era?".

"Cam de aceeaşi mărime", a răspuns Dan Andronic, făcând aluzie la microfonul găsit de ministrul de Interne, Carmen Dan.

"Ştiţi şi mărimea celuilalt?", l-a mai întrebat magistratul, fără ca Andronic să mai răspundă.

Jurnalistul a vorbit despre microfonul găsit la Palatul Victoria şi la ieşirea din sala de judecată.

"Cred că era microfon, nu am stat să-l verific. Atârna dintr-o priză în biroul lui Dorin Marian. Atunci mi-a zis că i-a chemat pe cei de la (...) nu ştiu de unde, să scoată tot ce avea pe acolo. Cred că se întâmpla în 2008, când a fost numit şeful Cancelariei primului-ministru. A zis: 'Am umblat la o priză şi a căzut un microfon'. Nu am elaborat, m-am amuzat de poveste şi atât. Să ştiţi că microfoanele au funcţionat întotdeauna", a spus Andronic, potrivit Agerpres.