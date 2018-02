Tăriceanu: România este condusă cu dosare penale. Nu avem un stat de drept, avem un simulacru (VIDEO)

În România există un simulacru de stat de drept, țara fiind condusă cu dosare penale, a afirmat luni președintele Senatuluil, Călin Popescu Tăriceanu, referindu-se la scandalul dezvăluirilor fostului deputat Vlad Cosma, care susține că procurorul-șef al DNA Ploiești Onea Lucian și fostul procuror Negulescu fabricau dosare împotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghiță și a familiei Cosma, maşinaţiuni despre care ar fi ştiut şi Laura Codruţa Kovesi.

