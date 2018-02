Declaraţii şocante pe holurile Curţii Supreme, acolo unde joi se judecă cererea familiei Gigină, care s-a plâns că DNA-ul prelungeşte ancheta fără motiv. Tatăl poliţistul decedat în timp ce deschidea coloană lui Gabriel Oprea, Cornel Gigină, a ieşit în lacrimi din sala de judecată, acolo de unde, spune el, a auzit câteva plângeri halucinante.

De exemplu, ministrul ar fi cel mai afectat psihic de întreaga poveste, din cauza presiunii mediatice. De asemenea, tatăl lui Bogdan Gigină a mai anunţat că expertizele nu sunt clare în cazul fiului său şi că au existat cazuri de poliţişti daţi afară dacă nu se grăbeau să îi deschidă calea lui Gabriel Oprea.

Citește și: Avram, bărbatul fidel. Declarații SURPRINZĂTOARE despre omul considerat SINGURUL bărbat FIDEL…(VIDEO)Casele ridicate de Becali, scoase la vânzare. Ireal cât cer sătenii pe eleȘeful Comisiei SRI se întâlneşte cu GEORGE MAIOR: "Sunt lucruri pe care vrem să le LĂMURIM"

"Eu ca părinte sunt afectat emoţional. S-au spus în faţa instanţei nişte aberaţii, precum că motociclistul trebuia să aibă ştergător la el, ministrul de interne este afectat psihic din cauza presiunii mediatice, i-am spus domnule, să nu dea Dumnezeu să vă moară un copil să vedeţi cât de afectat emotional sunteţi. Dânsul e afectat emotional mediatic, nu se poate asa ceva", a spus printre lacrimi, Cornel Gigină.

Tatăl lui Bogdan Gigină a plâns la Curtea Supremă după ce Gabriel Oprea a afirmat că el e cel mai afectat de moartea poliţistului

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.