Tatăl tinerei OMORÂTE de subofițerul MApN: Instituțiile care trebuie să ne apere sunt COMPROMISE! Criminalul CONDUCEA BEAT, dar era ocoperit de cumnatul lui POLIȚIST (VIDEO)

Tatăl Alexandrei, tânăra ucisă cu mai multe lovituri de cuţit de fostul iubitul, subofițerul MApN Florin Oprea, povesteşte că fiica lui era terorizată de bărbatul cu care avea şi o fetiţă de 4 ani, informează B1 TV.

Bărbatul acuză autoritățile că nu au luat măsuri deși Alexandra a cerut oamenilor legii să o protejeze pentru că fostul iubit ar fi agresat-o de nenumărate ori.

“Instituțiile astea care trebuie să ne apere sunt compromise. Sunt atâtea cazuri”, a declarat bărbatul, cu lacrimi în ochi, pentru Știrile B1 TV.

Tatăl tinerei OMORÂTE de subofițerul MApN: Instituțiile care trebuie să ne apere sunt COMPROMISE! ECriminalul CONDUCEA BEAT, dar era ocoperit de cumnatului lui POLIȚIST

