Tatăl tinerei ucise la coafor face DECLARAȚII ȘOCANTE: Fiica sa era TERORIZATĂ de fostul iubit și CERUSE AJUTORUL POLIȚIEI încă de acum o lună (VIDEO)

Subofiţerului MApN care și-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cuţit spune că nu a vrut să comită această cumplită faptă. Orbit de gelozie, bărbatul a intrat în încăperea în care se afla tânăra de 25 de ani şi a înjunghiat-o de mai multe ori, după care a sunat la 112. Cazul a fost preluat de către Parchetul Militar.

Tatăl tinerei ucise la coafor face declarații șocante: Fiica sa era terorizată de fostul iubit și ceruse ajutorul poliției încă de acum o lună

