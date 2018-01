"Te rog frumos să mă laşi în pace...Florine, Florine!". Ultimele cuvinte ale tineri ucise de militar şi declaraţia dată de martorul-cheie al crimei din coafor

Oraşul Titu a fost lovit marţi de o crimă care a zguduit toată ţară. Un subofiţer de la o unitate militară din Dâmboviţa şi-a ucis din gelozie iubita într-un coafor.

Conform declaraţiei unui martor cheie, o femeie prezentă în acel moment în coafor, Florin Oprea a fost foarte calm în tot timpul crimei.

"În momentul în care a intrat, în coafor erau trei angajate şi un client care se tundea. Am încercat să îi iau apărarea şi nu m-a ascultat. Nu m-a auzit. Nici măcar nu au urlat unul la altul. Totul s-a derulat foarte repede. În mai puţin de două minute s-a întâmplat totul", a declarat femeia, conform observator.tv

Martorul povesteşte că victima a încercat să sune la poliţie, iar în acel moment militarul a scos cuţitul din geacă şi a lovit-o.

"Fata era la mine, la manichiură. El a intrat, a deschis uşa. A spus: 'Ai văzut că te-am găsit?'. A vrut să îi ia telefonul fiindcă ea a zis că sună la Poliţie. Eu nu am înţeles de ce pentru că el a vorbit pe un ton destul de normal. S-au certat pentru telefon, dar nu s-au lovit sau împins. Ea mi-a spus să iau telefonul şi să sun la Poliţie. Atunci când ea mi-a întins mie telefonul, el s-a deschis la geacă şi a scos cuţitul", a precizat angajata coaforului.

Femeia mai povesteşte că în momentul crimei nimeni din coafor nu a intervenit, toţi alegând să fugă pentru a nu cădea la rândul lor victime.

"Cel mai probabil au fost mai multe lovituri. Nu ştiu exact. Nu m-am băgat să o apăr. Mi-a fost frică să mă apropii. Toţi am fugit. Am sunat la Poliţie. El a atacat-o şi apoi a fugit din salon. Am încercat să o ajut pe fată. Era căzută", a susţinut femeia.

Angajata din coafor susţine că femeia l-a implorat să o lase în pace şi îi repeta numele în timp ce el o lovea.

"Zicea continuu: 'Te rog frumos să mă laşi în pace. Te rog frumos să pleci de aici'. Şi îi repeta numele: 'Florine, Florine!'. Şi apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat", a mărturisit angajata salonului.