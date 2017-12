"TERORIȘTII de la Revoluție erau securiștii": DOCUMENT EXPLOZIV lăsat de ultimul șef al Securității (FOTO)

S-au împlinit 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, dar numeroase detalii rămân încă fără răspuns, în special în lipsa unui dosar care să ancheteze aceste evenimente care să ajungă la final.

Una dintre întrebările cele mai discutate în spațiul public în urma evenimentelor din acea perioadă este: "cine au fost teroriștii care au tras?".

Conform unei declarații de 10 pagini semnate de ultimul șef al Securității, Iulian Vlad, și descoperit de către procurorul militar Ioan Dan undeva la mijlocul lui 1990 în fișetul din biroul fostului șef, așa numiții teroriști de la Revoluția din 1989 erau nimeni alții decât angajați din organigrama Securității, fie din structuri acoperite care lucrau în cooperarea sau sub coordonarea ei.

"II. Analizând modul în care au început şi s-au desfăşurat acţiunile teroriste în Capitală, pe baza acelor date şi informaţii ce le-am avut la dispoziţie, consider că acestea ar fi putut fi executate de:

1) Elementele din Direcţia a V-a, USLA, CTS şi din alte unităţi de Securitate, inclusiv speciale.

a) Direcţia a V-a, aşa cum am mai spus, avea în responsabilitate paza şi securitatea interioară a Palatului Republicii, multe dintre cadrele acestei unităţi cunoscând foarte bine clădirea, cu toate detalile ei. În situaţia creată în ziua de 22.12.1989, puteau să meargă la Palat, pe lângă cei care făceau acolo serviciul şi unii dintre ofiţerii şi subofiţerii care se aflau la sediul CC ori la unitate.

ste cât se poate de clar că numai nişte oameni care cunoşteau bine topografia locului ori erau în complicitate cu cei care aveau asemenea cunoştinţe puteau pătrunde în clădire (sau pe acoperişul ei) şi transporta armamentul şi cantităţile mari de muniţie pe care le-au avut la dispoziţie.

Tot această Direcţie dispunea de o bază puternică şi în apropierea Televiziunii (la Televiziunea veche). De asemenea, avea în responsabilitate perimetrul din zona reşedinţei unde se aflau numeroase case (vile) nelocuite şi în care teroriştii ar fi putut să se ascundă ori să-şi facă puncte de sprijin.

Sunt şi alte motive care pun pe prim-plan suspiciuni cu privire la această unitate.

b) Elemente din cadrul unităţii speciale de luptă antiteroriste care aveau unele misiuni comune cu Direcţia a V-a şi, ca şi o parte a ofiţerilor şi subofiţerilor de la această unitate, dispuneau de o mai bună instruire şi de mijloace de luptă mai diversificate.

c) Elemente din trupele de Securitate care asigurau paza obiectivelor speciale (reşedinţă, palat etc.) şi, împreună cu Direcţia a V-a, Securitatea Capitalei şi Miliţia Capitalei asigurau traseul de deplasare.

d) Ofiţeri şi subofiţeri din Securitatea Capitalei, îndeosebi de la Serviciul Trasee, sau dintre cei care au lucrat la Direcţia a V-a.

e) Elemente din alte unităţi de Securitate, inclusiv unităţile speciale 0544, 0195 şi 0110, precum şi din cele complet acoperite, comandate de col. Măiţă, col.. Văleanu, lt. col. Sîrbu, col. Nica, col. Eftimie şi lt. col. (Eftimie sau Anghelache) Gelu (aşa stă scris în declaraţie – n.n.). Aceste din urmă şase unităţi, ca şi UM 0544, în ansamblu, şi UM 0195 puteau dispune şi de armament şi muniţii de provenienţă străină, precum şi de condiţii de pregătire adecvate.", se arată în documentul lui Iulian Vlad, prezentat de Revista 22.

Ce este interesant este nimeni nu a cercetat acest document pentru a scoate la iveală aceste informații extrem de importante și care ar fi putut fi fructificate mult mai bine când Iulian Vlad era încă în viața. De astfel, e de remarcat că și în comunicările publice făcute de procurorii militari, pe masa cărora se află acum dosarul Revoluției, nu se mai menționează în ultima perioadă nimic despre "teroriști".

"Nu a fost curios sa-l deschida in aprilie 1990, atunci cand Gheorghe Diaconescu, fost procuror adjunct al RSR, a plecat de la conducerea Directiei Parchetelor Militare si i-a predat cheia, mentionand ca inauntru se gasesc cateva 'hartii fara importanta'. Era ocupat pana peste cap cu anchetele de la Timisoara si abia cand a vrut sa puna inauntru niste dosare, pentru ca nu mai avea loc de ele prin birou, si l-a deschis, a gasit-o. Nu i-a venit sa-si creada ochilor. Absolut justificat.



Documentul reprezinta una dintre cele mai importante marturii, daca nu cea mai importanta, a existentei, in carne si oase, a 'teroristilor'. 'Analizand modul in care au inceput si s-au desfasurat actiunile teroriste in Capitala, pe baza acelor date si informatii ce le-am avut la dispozitie, consider ca acestea ar fi putut fi executate de: 1) Elementele din Directia a V-a, USLA, CTS si din alte unitati de Securitate, inclusiv speciale', scrie însuși Iulian Vlad despre acest document.

