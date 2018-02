TRAGEDIE în România! Un cunoscut POLITICIAN a MURIT! Avea doar 34 de ani. Toată lumea e în stare de șoc… (FOTO)

Bogdan Gavrilă, secretarul general al Clubului România, a murit la 34 de ani, în urma unui infarct, anunțul fiind făcut pe Facebook de Adriana Săftoiu.

"Bogdan Gavrila a murit! A fost sufletul Club Romania! E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul! Un om tanar, 34 de ani, educat, cu un bun simt rar intalnit incat il consideram un aristocrat al generatiei lui, o placere sa combati cu el... Bogdan, sa ai drum lin!", a scris Săftoiu, potrivit Libertatea.

De asemenea, purtătorul de cuvânt la PSD, Adrian Dobre, a afirmat că este șocat de veste, potrivit Dcnews.

"Dragi prieteni, sunt absolut șocat! Am aflat în seara asta că un om absolut extraordinar, prietenul, colaboratorul și colegul nostru Bogdan Gavrilă a trecut în neființă! La 34 de ani! Refuz să cred în continuare că Bogdan a murit și mă încăpățânez să spun că e o glumă sinistră și morbidă. Am bătut țara împreună cu Institutul Social Democrat, am albit nopțile în discuții ideologice și filozofice despre tot ce poate fi important în această țară. Sufletul Clubului Romania. Cel mai mare partizan și luptător al ideilor frumoase și nobile menite să aducă binele și modernitatea în această țară, România, pe care a iubit-o atât de mult!

Eu sper să mă trezesc cumva din acest coșmar și să îmi spună cineva că și-a bătut joc de mine. Sunt dispus să îl iert și să nu mă supăr, numai să nu fie adevărat," a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, pe contul său de socializare.

Foto: Dcnews