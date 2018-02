TRAGEDIE în Sibiu: Un bebeluş a murit la numai 13 zile

Tragedie pentru părinţii unui bebeluş din Sibiu, micuţul s-a stins din viaţă la doar 13 zile de la naştere din cauză că suferea de meningită, boală cu care medicii nu au reușit să-l diagnosticheze.

Pe certificatul de deces a micuţului scria septicemie, însă necropsia a scos la iveală adevărul, informează Digi24.

Familia încerca să aibă de cinci ani un copil.

Medicii susţineau că bebelușul s-a îmbolnăvit din cauza unei bacterii luate din spital.

„Am avut un vis care s-a spulberat în câteva zile. Am luptat mult pentru visul ăsta”, a mărturisit Adolf Lichtenstein, tatăl copilului.

„A făcut temperatură, nu mai voia să mai mănânce. Când am ajuns la spital nu mai avea febră, dar simptomele erau la fel. Nu era in apele lui”, a povestit bărbatul.