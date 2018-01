Traian Băsescu, dezlănţuit privind avertismentele Comisiei Europene pe justiţie: "Bate câmpii! Care articol e nedemocratic?" (VIDEO)

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a criticat într-o intervenţie pentru B1TV scrisoare semnată preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi de prim-vicepreşedinte Frans Timmermans în care se trag semnale de alarmă privind evoluţiile recente din România şi se cere renunţarea la modificările legislative dorite în justiţie.

Actualul senator afirmă că forul european "bate câmpii", iar cei doi oficiali nu au reuşit să indice niciun articol care ar fi nedemocratic şi care ar întâri avertismentul dat în scrisoare.

”Care e articolul pe care îl consideră în neregulă? Care e articolul în neregulă din cele 3 legi? Comisia Europeană, în acest comunicat, bate câmpii. Noi, cei care trăim în România și suntem muritori, știm ce e. Care e articolul care duce înapoi justiția din România? E singura mea întrebare: care e articolul care e nedemocratic din cele 3 legi, unul care împiedică justiția? Tot soiul de propagandiști au dezinformat populația. E o minciună ce trebuie corectată. Noile legi fac ajustări la legile care au arătat că, după 10-12 ani, ar trebui corectat. E o propagandă, un joc al unui sistem, nimeni nu poate da un singur articol. Legile justiției, pe fond, sunt în regulă. Eu nu pot fi partenereul dezinformatorilor", a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu, dezlănţuit privind avertismentele Comisiei Europene pe justiţie

