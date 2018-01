Tudor Chirilă: Mi-e TEAMĂ că vom asista din nou la DIVERSIUNEA unor GALERII (VIDEO)

Solistul trupei Vama, Tudor Chirilă, a transmis un avertisment în legătură cu posibile incidente violente de la protestele din Capitală.

Acesta a declarat că a auzit o petardă care a explodat în Piața Universității și că îi este teamă de organizarea unei diversiuni de către galeriile de fotbal.

“Mi-e teama ca vom asista din nou la o diversiune a unor/unei galerii. Tocmai s-a dat o petarda. Sper ca lumea sa se izoleze de orice grup din asta. Se pare ca le era frica de mitingul asta”, a postat Tudor Chirilă pe Facebook.

Mesajul lui Tudor Chirilă

