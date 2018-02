Tudorel Toader, critici după dezbaterile din Parlamentul European: S-au spus neadevăruri. Discurs politicianist, cu pretext juridic

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri că în dezbaterile din Parlamentul European pe legile justiției s-au spus multe lucruri neadevărate și s-a plâng că nu a fost lăsat să ia cuvântul în plen, informează HotNews.

"Nu am cum să fiu mulțumit (de dezbatere - n.r.), în condițiile în care s-a văzut cu ochiul liber, chiar nejurist fiind, faptul că s-a discutat într-o maniera absolut policitianistă, cu un pretext de conținut juridic. Lăsând la o parte faptul că unii s-au exprimat pe legile justiției fără să cunoască nimic din conținutul respectivelor legi, dar voi face un inventar, și îl veți vedea cât de repede, al neadevărurilor care au fost spuse în seara asta", a declarat Tudorel Toader la Strasbourg.

Referitor la faptul că nu a fost lăsat să ia cuvântul, ministrul a precizat că nu s-a dorit aflarea adevărului.

"Nu s-a dorit aflarea adevărului. Din punctul meu de vedere, ca ministru al Justiției, am ferma convingere că nu s-a dorit aflarea adevărului. Spre exemplu, nu o să găsiți nicăieri afirmație de-a mea în sensul că guvernul nu are nevoie de avizul Comisiei de la Veneția. Cel care a facut afirmația știe că proiectul de lege s-a dus direct la Comisia specială și nu a existat un moment în care guvernul avea abilitatea să solicite avizul. S-a făcut afirmație, de exemplu, că legile au fost declarate neconstituționale. Nu legile au fost, din 303 (articole), au fost declarate patru soluții legislative și alea sunt tehnice. (...) S-a indus din start o confuzie, pentru că pretextul l-a constituit legile justiției, dar s-a vorbit de corupție. Regula este când nu știi ce spui să taci din gura că nu e riscul să greșești. Corupția este combătută prin infracțiuni, care sunt în codul penal sau în legile speciale. Am convingerea unui discurs absolut politicianist, cu un pretext juridic, la al cărui fond nu s-a dorit să se ajungă. Probabil că nici nu i-a interesat", a spus Toader.

De asemenea, ministrul a susținut că, probabil discursul rostit de comisarul european Vera Jourova nu i-a aparținut, pentru că altfel nu își explică de ce aceasta a făcut afirmațiile pe care le-a făcut.

