TUPEU MAXIM! Un PRIMAR PSD a mers să ia prânzul la restaurant cu ELICOPTERUL (VIDEO, FOTO)

Imagini inedite în parcarea unui restaurant din Lugoj. Un primar PSD a venit cu elicopterul să ia masa de prânz.

Edilul localității Bîrna, Dumitru Pecor, însoțit de o doamnă, au coborât din aparatul de zbor în parcare, spre surprinderea localnicilor și a celorlalți clienți.

TUPEU MAXIM! Un PRIMAR PSD a mers să ia prânzul la restaurant cu ELICOPTERUL

Cei doi s-au alăturat mai multor persoane, printre care și omul de afaceri din Arad, Ovidiu Palcu, care deţine compania Inteco Holding, scrie lugojinfo.ro

După aproape o oră, întâlnirea s-a încheiat, aparatul decolând fără edil, acesta plecând cu un autoturism.

Primarul din Pecora a admis că s-a plimbat cu elicopterul, însă nu înţelege de ce subiectul este unul de interes pentru presă.

„Avem o carieră de piatră pe care eu de câţiva ani mă zbat să o deschid. Omul a venit să o viziteze şi a ajuns acolo cu un elicopter. Mi-a plăcut şi am plecat şi eu cu elicopterul, apoi am fost la Lugoj, unde am luat masa. Este un om de afaceri din Oradea. Dar firma este în Arad”, a explicat primarul din Bârna pentru PRESSALERT.ro.



Localnicii din zonă nu au ezitat să se fotografieze cu elicopterul ajuns în localitatea lor, iar fotografiile au ajuns pe Internet.





