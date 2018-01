Ucigașul directoarei grădiniţei private din sectorul 2 a fost ARESTAT PREVENTIV (VIDEO)

Ucigaşul educatoarei din Capitală a fost arestat preventiv, informează B1 TV.

Femeia, directoare de grădiniţă privată şi mamă a doi copii, a murit după ce a fost înjunghiată în inimă de fostul soț. Bărbatul a intrat în biroul ei şi a lovit-o de două ori cu un cuțit. Împotriva lui există deja un ordin de restricție, pe care nu-l mai respecta de luni bune.

Ucigașul directoarei grădiniţei private din sectorul 2 a fost arestat preventiv

