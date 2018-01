Udrea, ACUZAŢII FĂRĂ PRECEDENT: Au schimbat judecătorul în dosarul "Gala Bute", AU NUMIT UN OM AL LUI COLDEA

Acuzaţii fără precedent! Elena Udrea a declarat, luni, că va cere recuzarea judecătorului Ionuţ Matei din completul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care se ocupă de dosarul "Gala Bute", susţinând că acesta este "omul" lui Florian Coldea.

Matei a înlocuit-o pe judecătoarea Luciana Mera, despre care fostul ministru spune că a fost înlăturată pentru că era imparţială şi judeca dosarul Bute fără directive din partea "sistemului".

"Astazi a fost un nou termen in procesul cunoscut ca Gala Bute. Surpriza! Completul a fost schimbat! In locul judecatoarei Luciana Mera a intrat ... Ionut Matei!!! Chiar el!

Si acum cateva aspecte care sa completeze informatia. La termenul trecut am cerut printre alte probe o expertiza, pentru ca fapta de abuz in serviciu de care sunt acuzata presupune existenta unui prejudiciu. Daca nu exista prejudiciu, nu exista nici fapta. In plus, eu am fost obligata sa platesc contravaloarea promovarii Romaniei la meciul de box. Cu atat mai mult trebuie o expertiza ca sa vedem daca obiectivele asumate de minister prin implicarea in eveniment au fost atinse si in ce masura?

Si cu toate acestea instanta de la fond mi-a respins cererea, la fel si cea de apel. Doar ca acum a fost un judecator care a facut opinie separata, fiind de parere ca trebuie admisa cererea mea. E greu sa va dati seama despre ce judecator e vorba? Evident, este vorba de Luciana Mera, care a si fost schimbata din complet.

Dar cine este cel care i-a luat locul? Ionut Matei este unul din judecatorii de la ICCJ aflati in “ campul tactic” al Sistemului, el fiind numit in functia de vicepresedinte al Inaltei Curti si adjunct al Liviei Stanciu in 2013, cu sustinerea lui Florian Coldea, care l-a descris in prezenta mea ca fiind “omul nostru”. Detaliile le-am prezentat in fata Comisiei SRI in audierea pe care am avut-o in acest an.

Cred ca am tot dreptul si suficiente motive sa nu am nicio incredere in completul care ma judeca!", a scris Udrea pe Facebook.