Uite declarația, nu e declarația. O nouă zi de haos la ANAF: Românii s-au așezat din nou la cozi și spun că nu înțeleg nimic din ping pong-ul cu formularul 600 (VIDEO)

Depunerea declaraţiei 600 se amână. Ministerul Finanțelor a făcut public proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru amânarea termenului de depunere a formularului 600 până la 1 martie 2018. Asta după ce ieri Liviu Dragnea a reuşit să îşi conteste propriile măsuri şi a anunţat chiar că vrea eliminarea acestei declaraţii care a creat un adevărat haos la ghişeele ANAF.

Între timp, oamenii s-au așezat din nou la cozile de la ANAF și spun că nu mai înțeleg nimic din tot acest ping pong cu formularul 600.

Formularul prin care ar urma să se stabilească nivelul contribuției la pensii și sănătate pentru cei care câștigă din activități independente, din profesii liberale și din agricultură va putea fi depus până la 1 martie.

Modificările la Codul Fiscal ar urma să fie făcute de noul guvern, dacă va fi învestit până pe 31 ianuarie. Totodată, este luată în calcul varianta renunțării la acest formular, nu și la contribuțiile sociale.

