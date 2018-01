ULTIMATUM pentru Dragnea și Tăriceanu! Juncker! Dacă Legile Justiției rămân în această formă, discutăm în alți termeni despre Schengen și MCV

Avertisment extrem de dur lansat de Jean Claude Juncker, preşedintele Comisie Europene, la conferinţa comună cu preşedintele României, Klaus Iohannis. Comisia Europeană nu va accepta ca România să facă paşi înapoi privind statul de drept, iar dacă Legile Justiţiei rămân aşa cum le-a votat Parlamentul, discuţiile privind renunţarea la MCV şi intrarea în spaţiul Schengen ”se vor pune în alţi termeni”, a fost avertismentul lui Juncker pentru coaliţia de guvernare de la Bucureşti. Juncker le-a dat o replică şi liderilor coaliţiei, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, care au susţinut că Bruxelles-ul nu este bine informat despre noile Legi ale Justiției. Acesta a ținut să precizeze că este extrem de bine informat.

”Statul de drept a facut progrese remarcabile in Romania si e intr-un stadiu acceptabil. Nu vom accepta ca Romania sa faca pasi inapoi pe acest drum. Trebuie sa fie un proces ireversibil. Am luat cunostinta ca am fost dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat in ce priveste deciziile legate de statul de drept. Sistemul judiciar din Romania funcitoneaza si nu putem spune acum acelasi lucru despre toate statele membre”, a declarat Juncker.

”Daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni. Asteptam deciziile CCR. Daca totul decurge cum trebuie trebuie sa asiguram Romaniei locul lor in spatiul Schengen. Romanii nu trebuie tratati ca cetateni de mana a doua, Romania si romanii sunt in centrul UE”, a mai punctat acesta.