ULUITOR! A intrat CU BOLIDUL PRINTRE SCHIORI (VIDEO)

Atenție, cocalari pe pârtie! Șoferii a doi bolizi de lux au coborât printre schiori, pe pârtia de la Băișoara, județul Cluj.

Schiorii au rămas uluiți când au văzut că un șofer circulă pe lângă ei și au sunat la 112.

Citește și: MĂSURI DURE pentru cei care refuză să se prezinte la comisia parlamentară pentru alegerile din 2009: Riscă ÎNCHISOAREA sau AMENDĂ PENALĂ Andra, anunț după 10 de căsnicie. Din păcate, e adevăratBOMBA BOMBELOR! Instanţa tocmai a luat decizia în cazul lui Traian BĂSESCU! "Din păcate, acum trebuie respectată..."

”L-am întrebat ce face și mi-a spus că a intrat pe drum și a ajuns pe pârtia de schi. Atunci l-am întrebat de ce nu s-a întors când a văzut schiorii. A zis că a alunecat, dar el a trecut pe sub instalația de cablu. Lumea l-a făcut cocalar și nesimțit”, a declarat un turist pentru Știri de Cluj.

”Până la urmă și Mercedesul a coborât pe același traseu ca și VW și până la urmă au iesit pe pârtie. Și cel cu Mercedesul a venit până în marginea pârtiei, din spate de la Cabana Veche pe cărarea aia pe care coboară schiori, el a urcat cu Mercedesul până acolo ca să se dea jos din Mercedes și să își pună schiurile pe marginea pârtiei. O sfidare de-a dreptul! Noi am vorbit cu administratorul pârtiei și ne-a spus că a pus afișe că accesul interzis cu auto și le-a spus că pună și o barieră pentru că nesimțiții nu știu să citească”, a mai relatat schiorul.

ULUITOR – A intrat cu bolidul printre schiori

Citește și: Adrian Severin vrea să scape de închisoare: Fostul europarlamentar cere eliberarea condiționatăSituație critică în patru județe: Localități fără curent electric din cauza ninsorilor abundente (VIDEO)Un violator a adormit în patul victimei: Beat-criţă, bărbatul a fost trezit de polițiști (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.