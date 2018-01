ULUITOR: Românul botezat de ADOLF HITLER (FOTO)

Uluitor. Un român botezat de însuși Hitler trăiește într-un sat pitoresc din Bucovina pe care troienele pun stăpânire aproape în fiecare iarnă. Nea Adolf din Voievodeasa are 77 de ani și e cunoscut printre localnici ca finul lui Adolf Hitler. Temutul dictator nazist care l-a creștinat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Bărbatul este, însă, discret când vine vorba despre nașul său întrucât certificatul său de naștere, scris cu litere de aur și semnat de Hitler, a fost ars, de teamă ca familia sa să nu fie persecutată de ruși.

„În anul 1940, familia mea a fost luată de aici, din Voivodeasa, şi dusă în Germania, pentru că aşa a făcut atunci Hitler cu toţi nemţii din Europa, i-a strâns în Germania. Tata era neamţ de origine, Mathias Stadler, mama la fel, Barbara Stadler, născută Gaschler. Când au plecat ai mei de aici aveau numai doi copii, fraţii mei mai mari, Peter şi Alfred. Au fost cantonaţi într-un gen de tabără la Hohenschwangau, localitate din apropierea graniţei germane cu Austria. Imediat ce au ajuns acolo, tata a fost luat la război. Îmi aduc aminte din cele ce mi-a povestit mama, că le-au spus, încă de când au sosit în tabără, că primul copil care se va naşte acolo va fi botezat de Hitler. În primăvara anului 1941, la 25 aprilie, m-am născut eu, chiar acolo la Schwangau (n.a. Hohenschwangau). Mama mi-a zis că am fost botezat de Hitler, de aceea am primit şi numele de Adolf, alături de Ernst, şi am aflat tot de la ea, Dumnezeu să o ierte, că certificatul meu de naştere era scris cu litere de aur şi era semnat de Hitler. Mama a primit şi nişte bani atunci de la Hitler, un fel de premiu, mai mult, acesta i-a promis că va avea grijă de mine. Nu am văzut niciodată certificatul de naştere pentru că la sfârşitul războiului, când ne-am întors acasă în România, mama l-a distrus de frica ruşilor care erau peste tot atunci, şi vă daţi seama ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi găsit documentul cu semnătura lui Hitler. Cred că ne împuşcau pe toţi…”, a mărturisit „Nea Adolf” din Voievodeasa, potrivit Monitorul de Suceva.