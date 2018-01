UMILIT de autorități! Un bărbat cu dificultăți locomotorii a fost nevoit să se târască până la ușa medicului (VIDEO)

Într-o țară cu un sistem sanitar măcinat de lacune, bolnavii devin victime sigure ale nepăsării autorităților. Un exemplu grăitor este cel al unui bărbat cu dificultăți locomotorii din Vaslui, pentru care mersul la dispensar este un adevărat calvar. Scările pline cu noroi și zăpadă sunt obstacole de netrecut pentru bărbatul în cârje. În lipsa unei rampe care să-l ajute, omul este nevoit să se târască pur și simplu până la ușa medicului, informează B1 TV. Abia în al 12-lea ceas s-au sesizat şi autorităţile. Vom trimite un control luni dimineaţă, promite conducerea DSP Vaslui.

UMILIT de autorități! Un bărbat cu dificultăți locomotorii a fost nevoit să se târască până la ușa medicului

Citește și: HALUCINANT! BĂTRÂNI, jefuiţi de comercianţi faşi: ZECI DE MII DE EURO, pentru nişte TIGĂICine este cel mai dotat român. E celebru și a șocat cu mărimea bărbăției: 30 cmPROTESTUL MASIV DIN CAPITALĂ, ÎN IMAGINI (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.