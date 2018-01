Un militar care conducea băut a accidentat un pompier ISU, apoi a fugit de la locul accidentului (VIDEO)

Gest incredibil al unui militar. Bărbatul, băut bine, a lovit cu mașina un sublocotenent de la ISU Vâlcea, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Totul s-a petrecut pe o stradă din Râmnicu Vâlcea. Militarul a fost prins la scurt timp de poliţişti și se va alege cu dosar penal, informează B1 TV.

