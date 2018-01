Un ministru anunță că se retrage din Guvern: Am vorbit în această săptămână cu Liviu Dragnea. I-am spus să lăsăm pe altcineva 

Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a anunţat, vineri, că se va retrage din Guvern.

"Am vorbit în această săptămână cu Liviu Dragnea. I-am spus să lăsăm pe altcineva care să comunice cu federațiile. M-am consultat cu mai multe persoane și cu președintele Dragnea pentru că trebuie asumată o responsabilitate și nu este un minister ușor. Când am venit am zis că ce poate fi mai greu decât la Protecția Consumatorului. Să știți că este foarte greu. Am creionat foarte multe proiecte pe care o să vi le prezint săptămâna viitoare", a spus Dunca.

Citește și: O femeie a fost înjunghiată în apropierea unei grădinițe din Capitală: Atacatorul s-ar fi sinucisCe a ieșit din vaginul unei femei! Medicii au rămas fără cuvinte"Să-i fie RUȘINE lui Radu Banciu pentru CRITICILE pe care i le aduce domnului tovarășului Nicolae Ceaușescu". Admiratorii fostului conducător al țării îl CRITICĂ pe jurnalist

Ministrul a mai spus că banii pentru canotaj vor intra luni în contul Federației.

Potrivit Știripesurse.ro, după retragerea lui Marius Dunca, la Ministerul Sportului mai rămân două variante: Gabriela Szabo și Ioana Bran.