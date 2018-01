Un nou DECES din cauza RUJEOLEI. Este al 38-lea caz din România

Încă un deces din cauza rujeolei. Un copil a murit, vineri, în județul Suceava.

“Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 05.01.2018 este 10 307, din care 37 de decese. Un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei (jud. Suceava) se afla in curs de investigare in vederea confirmarii/infirmarii”, transmite Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

In saptamana 01 – 05.01.2018 au fost raportate inca 28 de cazuri nou confirmate in 7 judete si in municipiul Bucuresti.