Un nou SCANDAL la Casa Regală! Și el pretinde că este fiul Regelui Mihai I (FOTO)

Casa Regală a României, din nou în centrul unei controverse!

Un nou pretins fiu al Regelui Mihai face declarații sccandaloase.

După ce neamțul Dieter Stanzeleit a pierdut definitv procesul în care cerea să fie recunoscut drept fiu al regelui, un bărbat de 36 de ani susţine că naşterea sa s-a produs în urma unui incest în familia regală.

Jean-Francois Caracci a declarat la RTV că este fiul Regelui Mihai şi al fiicei acestuia, Principesa Sofia. Mai mult, bărbatul nu exclude nici posibilitatea de a fi supus unor teste ADN, care să confirme spusele sale, potrivit România Liberă.

"Am fost adoptat de familia italiană Caraccini, din Franţa. Am fost adoptat dintr-un orfelinat din România. Am descoperit în urmă cu cinci ani că eram un orfan special. M-am întâlnit cu mai mulţi deputaţi şi miniştri din România, care mi-au spus că sunt fiul secret al Regelui. Acum cinci ani am aflat această informaţie, dar am crezut la început că nu este reală. În aceşti ani am descoperit mai multe documente care atestă că am sânge albastru. Puteţi vedea că semăn foarte bine cu principesa Sofia, am aceleaşi trăsături. (...) Documentele pe care le am în posesie dovedesc că nu sunt un mincinos. Sunt mai multe scrisori prin care sunt recunoscut drept fiul Regelui Mihai de către biserica bizantină. Statul elveţian a făcut mai multe teste ADN în urmă cu doi an. Le-am văzut cu ochii mei. Era foarte important pentru mine să descopăr adevărul. Mama mea naturală este Principesa Sofia. De aceea am fost adoptat de o familie italiană, pentru că sunt un copil provenit dintr-un incest. Sunt sigur despre această informaţie. Nu este o minciună.", susţine Jean-Francois.

Bărbatul susţine că a trimis mai multe scrisori familiei regale, inclusiv Principesei Margareta, însă nu a primit niciodată răspuns.

"Acum doi ani am trimis scrisori familiei regale din România. Nu mi-au răspuns. (...) I-am scris, însă nu mi-a răspuns niciodată. Soţia mea i-a scris mamei mele o superbă scrisoare acum două luni. Nu i-a răspuns nimeni. Este ciudat. Este o situaţie foarte dificilă.", a declarat bărbatul pentru România TV.

