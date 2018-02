Un nou scandal la Muzeul Țăranului Român: Protestatarii au încercat să împiedice proiecția unui nou film. Tânăr, scos din sală de polițiști (FOTO, VIDEO)

Un nou scandal la Muzeul Țăranului Român. Câteva zeci de protestatari s-au adunat joi seară în fața instituției, încercând să împiedice proiecția filmului „Soldaţii. Poveste din Ferentari”, debutul în lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic.

Protestatarii fac parte din asociația denumită ”Frăţia Ortodoxă Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de Biruinţă“ și au organizat acțiunea pentru că, susțin ei, filmul cu pricina conține scene homosexuale. Aceștia au venit la manifestație îmbrăcați în costume naționale și au afișat mesaje împotriva comunității LGBT.

Citește și: ULUITOR: Ceaușescu avea în plan construirea a 3200 km de autostradăO româncă este însărcinată cu o vedetă internațională. Au facut anuntul oficial Sancționate pentru îndrazneală: Îngrijitoarele unei grădiniţe care s-au plâns jurnaliștilor de veniturile încasate au fost chemate de urgență la șefi (VIDEO)

Dacă în fața Muzeului protestul s-a desfășurat fără incidente, în interiorul sălii a fost nevoie de intervenția Poliției pentru a calma spiritele. Un tânăr a fost dat afară din sală de oamenii legii, după ce a pus manele, spectatorii veniți să vadă filmul începând să aplaude atunci când bărbatul a fost luat pe sus de polițiști.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.