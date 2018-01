Un profesor de religie, PREOT, S-A MASTURBAT la școală, în fața ELEVILOR! Reacția BOR și a Ministrului Educației (VIDEO)

UPDATE: Profesorul-preot, filmat în timp ce se masturba în fața elevilor de la Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copşa Mică, și-a dat demisia. Acesta lucra în învățământ de 15 ani.

Acuzații extrem de grave la un liceu din localitatea sibiană Copșa Mică. Un profesor de religie, care este și preot, e acuzat de părinții unei eleve că s-a masturbat la școală, chiar în timpul orelor. Acesta a fost filmat în momentul în care făcea gesturile obscene. S-a deschis o anchetă în acest caz, informează B1 TV.

Un scandal-monstru a izbucnit la Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copşa Mică, unde un profesor de religie s-a masturbat pe sub catedră, în faţa elevilor săi.

O elevă a filmat totul şi a trimis imaginile colegilor săi. Mai departe, o fată din aceeaşi clasă i-a arătat filmările mamei sale. Scandalizată, femeia a luat imediat legătura cu diriginta clasei, însă, în loc să se ia măsuri împotriva profesorului, diriginta ar fi încercat să o convingă pe mama elevei să nu spună nimic mai departe, bărbatul fiind totodată şi preot cu parohie.

