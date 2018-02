Un tren de marfă încărcat cu motorină a deraiat în Mehedinți (FOTO, VIDEO)

Patru vagoane dintr-un tren de marfă, cu 20 de vagoane, încărcat cu motorină au deraiat în Balota, județul Mehedinți, joi dimineață, circulația feroviară fiind întreruptă în zonă.

La fața locului au ajuns echipaje de la ISU Drobeta, poliția transporturi, precum și reprezentanți de la CFR Marfă, scrie Libertatea.

În urma accidentului, nu s-au înregistrat victime.

Foto: Inquam Photos / Justinel Stavaru

Foto: Inquam Photos / Justinel Stavaru

