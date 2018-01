Un violator a adormit în patul victimei: Beat-criţă, bărbatul a fost trezit de polițiști (VIDEO)

O bătrână din satul ieşean Vânători a trăit momente de groază în propria casă. Femeia de 68 de ani, care are un handicap din naştere, a fost bătută şi violată de un bărbat de 24 de ani din aceeaşi localitate. Beat-criţă, bărbatul a adormit în patul femeii, însă somnul i-a fost întrerupt de poliţişti, informează B1 TV.

Un violator a adormit în patul victimei: Beat-criţă, bărbatul a fost trezit de polițiști

Citește și: MĂSURI DURE pentru cei care refuză să se prezinte la comisia parlamentară pentru alegerile din 2009: Riscă ÎNCHISOAREA sau AMENDĂ PENALĂ Andra, anunț după 10 de căsnicie. Din păcate, e adevăratULUITOR! A intrat CU BOLIDUL PRINTRE SCHIORI (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.